Чемпион России стартовал с крупного поражения в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 18 сентября, на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счетом 3:0. На 9-й минуте полузащитник турецкой команды Гарри Родригеш открыл счет. На 64-й минуте нападающий Эрен Дердийок реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев поля. На 93-й минуте в ворота железнодорожников был назначен еще один одиннадцатиметровый удар, который реализовал хавбек Сельчук Инан.

В параллельном матче группы D немецкий «Шальке 04» сыграл вничью с португальским «Порту» со счетом 1:1.

В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Шальке». Встреча состоится 3 октября в Москве и начнется в 19:55 по московскому времени.

Под руководством Юрия Семина «Локомотив» занял первое место в российской премьер-лиге по итогам сезона-2017/2018. Московский клуб выиграл чемпионский титул впервые за 14 лет.

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