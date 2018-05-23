Чемпион России захотел футболиста «Барселоны»

Московский «Локомотив» рассчитывает усилиться крайним защитником каталонской «Барселоны» Алешем Видалем. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации испанского издания, Видалю уже сообщили в клубе, что не рассчитывают на его услуги в сезоне-2018/2019. Футболист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них клубы чемпионата Испании — «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия». Отмечается, что наибольший интерес к кандидатуре 28-летнего игрока обороны проявляет московский «Локомотив». Однако, сам Видаль не горит желанием выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Футболист подписал контракт с каталонцами в июне 2015 года. С тех пор Видаль провел в составе Барселоны 30 матчей и забил три мяча. Также в активе футболиста один матч в составе сборной Испании и три игры за национальную команду Каталонии.

Под руководством Юрия Семина московский «Локомотив» занял первое место в РФПЛ по итогам сезона-2017/2018. Московский клуб выиграл чемпионский титул впервые за 14 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!