Создатель «Дома-2» раскрыл секрет популярности Бузовой

Телепродюсер, создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, почему экс-участница проекта Ольга Бузова стала такой популярной. Выпуск с участием Комиссарова опубликован на YouTube.

«Бузова потому так и популярна, потому что она всегда была и остается собой. Она — классический женский антидепрессант», — отметил Комиссаров. Он пояснил, что некоторые женщины, не понимающие, что Бузова — умная, смотрят на нее и думают, что «если Бузовой повезло, то мне тоже повезет, я то умнее».

По словам продюсера, «немного с его помощью она реализовала себя как личность». «У нее было и сейчас остается три великих качества звезды. Она искренняя, добрая и она своя, обычная», — добавил он.

Во время программы Комиссаров признался, что «Дом-2» снимается по сценарию. «У Бузовой тогда была роль — некая романтическая девушка, невостребованная в любви», — пояснил он место певицы в проекте. Комиссаров подчеркнул, что быть с Бузовой — это быть принцем, «который всегда на полшага сзади и при этом не обижается на это и поддерживает» знаменитость.

Комиссаров также рассказал, как убедил звезду реалити остаться в «Доме-2». «Я назначил ей встречу в час ночи в одной из московских гостиниц. Я тогда был дико занят. И мы говорили до пяти утра. Я ее уговорил. Мы тогда на "вы" были. Я сказал: "Я сделаю из вас ведущую"», — вспомнил продюсер.

Ранее Бузова заявила о том, что у нее «белоснежная» репутация. В Instagram она опубликовала свое фото в белом купальнике и шляпе, подписав его: «Вся в белом, как и моя репутация».

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