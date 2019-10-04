Сваха из «Давай поженимся!» предрекла Бузовой жизнь без мужа

Сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова осудила телеведущую и певицу Ольгу Бузову и комика Тимура Батрутдинова за их участие в проекте «План Б» на телеканале ТНТ. Ее слова приводит Nation News.

«То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым, — полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всем копирует их поведение и мотивацию», — заявила Сябитова. Сваха также отметила, что ей все равно, что Бузова делает со своим телом, однако выразила уверенность, что стиль жизни ведущей не приведет к созданию семьи.

Сябитова добавила, что ей неприятно видеть, как классические отношения в наше время начинаются с «моментов на потребу обществу из серии "пипл хавает"». «Я тоже человек, который "веселит", но вместе с тем давайте оставаться людьми», — призвала сваха.

Она негативно высказалась и о поведении Бузовой на шоу «Форт Боярд». «Визжала как сумасшедшая. Мне было неприятно на это смотреть, потому что идея программы не в истерии, а в преодолении», — отозвалась о телеведущей Сябитова.

«План Б» — шоу на ТНТ, в котором Бузова и Батрутдинов будут искать друг другу вторую половину. Анонсировалось, что паре придется «слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они никого не найдут.

Ранее в сентябре Сябитова усомнилась в способностях телеведущей Ксении Собчак быть хорошей матерью и супругой. Она раскритиковала семейный уклад журналистки, отметив, что наслышана о скандалах ведущей с ее мужчинами.

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