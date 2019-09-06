Сваха из «Давай поженимся» назвала молодых любовников подарком судьбы

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова порассуждала о союзах между молодыми мужчинами и женщинами постарше. Свои размышления она опубликовала в Instagram.

Подписчица спросила у Сябитовой совета по поводу своей жизненной ситуации: она влюбилась в мужчину на 20 лет моложе. По словам женщины, она считает свои чувства аморальными.

Сваха заметила, что, по мнению психологов, такие отношения неестественны. Однако подобный союз заставляет женщину больше следить за собой и быть в тонусе.

Сябитова заявила, что автор вопроса никогда не узнает, правильно ли поступила, если не примет этот подарок судьбы, и намекнула, что следует меньше думать о том, как такая пара выглядит со стороны. «Жизнь с радостью исполняет все наши желания», — сказала она, посоветовав женщинам быть уверенными в том, что они достойны любви.

Ранее в сентябре Сябитова дала неутешительный прогноз личной жизни депутата Натальи Поклонской. По ее мнению, чиновнице будет сложно вновь выйти замуж.

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