Сваха из «Давай поженимся» дала неутешительный прогноз для Поклонской

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что депутату Госдумы Наталье Поклонской будет трудно найти нового возлюбленного.

«Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь», — подчеркнула она. По словам Сябитовой, на это есть две причины: возраст и положение депутата. Она отметила, что у Поклонской с карьерой все в порядке, обычного мужчину она не захочет. Вдовец или разведенный бывшему прокурору Крыма не подойдет, посчитала ведущая.

Сябитова пояснила, что в случае знакомства с успешным мужчиной депутат не сможет родить. «Она старородящая — это не в плане обиды, это констатация факта», — заметила ведущая. К тому же сваха заключила, что если Поклонская так громко разводится, то она «наверняка еще и скандальная».

Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев сыграли свадьбу в августе 2018 года.

30 августа Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни, но не сообщила деталей. Днем 2 сентября Соловьев сообщил, что они расстались. Он отметил, что два лидера в семье — «гремучая смесь».

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