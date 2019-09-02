Стало известно о расставании Поклонской с мужем

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской, передает РИА Новости.

«Чтобы бесконечно не престидижитировать публику, могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет», — сказал Соловьев.

По его словам, два лидера в семье — «гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла бы устаканиться». Он добавил, что ему нечего стыдиться и не в чем себя упрекать. «Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», — сказал он.

Соловьев также отметил, что заявление Поклонской о тайных и радикальных переменах в личной жизни напомнило ему анекдот об иностранце, рассказывавшем анекдот про лягушку: «На ля начинается, на гушка заканчивается». Он добавил, что предоставил Поклонской самой выбирать дальнейший путь, расставлять приоритеты и определяться по жизни.

Поклонская вышла замуж за Соловьева в августе 2018 года, тогда он работал руководителем рабочего аппарата федерального омбудсмена. 30 августа депутат рассказала о радикальных переменах в личной жизни, отметила, что пока намерена сохранить в тайне то, о чем «никто не догадывается».

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