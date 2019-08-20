Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни. Видеозапись признания Поклонской опубликовал YouTube-канал движения «Царский мост».

Поклонская рассказала, что после сильной болезни ей сделали операцию, из-за чего у нее начались осложнения. После этого она помолилась Луке Крымскому и легла спать.

«Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло», — сказала Поклонская.

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская попросила прощения у отца Сергия (Романова), которого называют ее духовным отцом и идеологом так называемой секты царебожников. В июле сообщалось, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и отцом Сергием. Источник URA.RU заявил, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. Позже Поклонская опровергла информацию о своих связях с сектой, а также потребовала от СМИ дать опровержение, пригрозив журналистам судом.

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