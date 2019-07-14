Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом рассказал источник в ее окружении, сообщает в своем Telegram-канале URA.RU.

По его словам, их отношения ухудшились после того, как парламентарий вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева летом прошлого года. Собеседник издания заявил, что разрыв произошел именно под его влиянием.

Источник также рассказал, что депутат связалась с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым. «Он и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергию, хотя сам живет в Москве. Но после того, как они расстались, а потом Наталья вышла снова замуж, она у Сергия больше не бывает», — заключил он.

Известно также, что Поклонская не сообщила духовнику о свадьбе и не пригласила его на торжество.

Так называемая секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, в основе которого стоит убеждение в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть. По мнению сторонников, император стал искупителем греха неверности своего народа.

В 2017 году Поклонская неоднократно жаловалась на фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях императора и православного святого с балериной, оскорбляет чувства верующих. Она говорила, что «защищать честь и достоинство нашей Святой Царской Семьи и Родины — это святой долг каждого» (орфография сохранена).

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