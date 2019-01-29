Поклонская рассказала о домашнем досье на крымских бандитов

Депутат Госдумы и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская призналась, что до сих пор хранит дома материалы уголовных дел, заведенных на организованные преступные группировки (ОПГ) Крыма 1990-х годов. Об этом во вторник, 29 января, сообщает РИА Новости.

«Еще с бандитских времен, когда я была гособвинителем по бандам крымским "Башмаки", "Сейлем", "Лаптев", "Имдат", "Юхненко", я все себе копировала», — сказала она.

Поклонская отметила, что эти материалы ей пригодились, не пояснив при этом, в чем конкретно. Она также добавила, что у нее имеются документы, связанные с делами времен государственного переворота на Украине 2014 года.

В сентябре 2018 года в Госдуме упразднили комиссию по контролю за доходами парламентариев, которую возглавляла Поклонская, передав ее полномочия комиссии по этике. В ответ Поклонская заявила, что постарается «отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны».

С 11 марта 2014 года Поклонская занимала должность прокурора Автономной Республики Крым (с 17 марта — Республики Крым). В сентябре 2016 года она избралась в Госдуму в составе федерального списка кандидатов «Единой России». В интервью, данном перед отъездом на работу в Москву, Поклонскаяпообещала не бросать родной регион.

Так, в 2017 году она заявила, что главная проблема Крыма — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. Такое мнение депутат высказала по результатам серии приемов, проведенных в республике. В том же году Поклонская обратиласьк прокурору Крыма с просьбой проверить все уголовные дела о врачебных ошибках, возбужденные в регионе, и дать оценку соблюдению законодательства при проведении органами следствия проверок. Причиной обращения стали многочисленные жалобы жителей полуострова на работу медицинской помощи.

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