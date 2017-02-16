Поклонская попросила проверить дела о смерти пациентов в больницах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к прокурору Крыма с просьбой проверить все уголовные дела о врачебных ошибках, возбужденные в регионе. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС.

Депутат также требует дать оценку соблюдению законодательства при проведении органами следствия проверок. «А также всем заключениям Минздрава Республики Крым, по которым не установлены нарушения, а органами следствия при этом приняты решения о наличии признаков состава уголовного преступления», — говорится в депутатском запросе Поклонской.

Причиной обращения к прокурору стали многочисленные жалобы жителей полуострова на работу медицинской помощи.

Материалы по теме Я вам как доктор говорю Почему российское здравоохранение превращается в фейк

Парламентарий подчеркнула, что региональный Минздрав игнорирует выявленные факты нарушений со стороны врачей, приведших к смерти больных или их инвалидности, несмотря на то что по этим случаям были открыты уголовные дела.

В своем запросе Поклонская привела примеры врачебных ошибок. По всем указанным случаям проверки со стороны Минздрава Крыма «либо не проводились, либо давались заключения о соответствии проведенного лечения нормативным требованиям», указано в обращении. «Таким образом, за три года не настроена работа подразделений внутриведомственного контроля по обеспечению качества медицинской помощи», — считает депутат.

18 сентября прошлого года Поклонская была избрана депутатом Госдумы седьмого созыва по списку партии «Единая Россия». Она занимает должность зампредседателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.

С марта 2014 по сентябрь 2016 года Поклонская являлась прокурором республики Крым. После ее ухода по собственному желанию пост руководителя надзорного ведомства занял Олег Камшилов.