Место Поклонской в Крыму занял бывший зампрокурора Москвы

Государственный совет республики Крым согласовал кандидатуру Олега Камшилова на пост руководителя надзорного ведомства региона. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает «Интерфакс».

Кандидатуру Камшилова на должность главы республиканской прокуратуры ранее предложил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Ранее Камшилов занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. Он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти столицы.

В сентябре бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявления об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием в Госдуму.