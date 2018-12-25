Поклонская поздравила россиян с коня и пошатнулась

nv_poklonskaya / Instagram

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала новогоднее обращение верхом на коне. Видеопоздравление она выложила на своей странице в Instagram во вторник, 25 декабря.

На кадрах Поклонская в одной руке держит поводья, а в другой — бокал шампанского.

«В новогоднюю ночь я желаю, чтобы к вам обязательно пришла сказка. В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», — сказала она.

Парламентарий также поблагодарила граждан за доверие и поддержку.

13 сентября комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская.

Позже депутат пожаловалась на то, что многие ее законодательные инициативы остаются без внимания. По ее мнению, России необходима новая политическая сила.

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