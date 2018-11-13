Поклонская пожаловалась на судьбу своих законопроектов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ряд ее законодательных инициатив остается без должного ответа. Ее слова приводит РИА Новости во вторник, 13 ноября.

В частности, уже год в экспертном совете фракции «Единой России» «без какого-либо движения» лежит законопроект об установлении ответственности для депутатов за конфликт интересов, рассказала парламентарий. Поклонская подчеркнула, что в связи с этим пока не видит возможности для реализации этой и других инициатив по партийной линии.

По ее словам, в последнее время ей поступает много различных советов от коллег. «То определиться с депутатским мандатом, то с моим членством во фракции, то подбирать слова и выражения, а то и вовсе говорят, что я заносчивая и нелюдимая — мол, никакой возможности нормального общения со мной нет. Видит бог, не я выбрала такую тональность и такое содержание работы», — заключила парламентарий.

8 ноября Поклонская выразила уверенность в том, что России необходима новая политическая сила, которая была бы основана «на искренности и честности, справедливости к простым людям». При этом она опровергла свое участие в создании партии под названием «Сила России», о чем ранее сообщали СМИ.

13 сентября комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская. Также была расформирована комиссия по этике. Депутат не увидела в своей отставке ничего необычного.

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