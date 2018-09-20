Поклонской нашли новую должность в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в нижней палате комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 сентября.

«И в качестве руководителя этой комиссии, по крайней мере, я, подчеркиваю, как рядовой депутат предлагаю человека, который среди нас отработал огромное количество времени, возглавляя также достаточно важную комиссию. Я считаю, что эту комиссию должна возглавить Наталья Владимировна Поклонская», — сказал Власов в ходе пленарного заседания.

13 сентября комитет ГД по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. Парламентарий в своей отставке ничего необычного не увидела. По ее словам, «публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно».

Поклонская голосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, который Госдума 19 июля одобрила в первом чтении. После обращения президента России Владимира Путина к нации, в ходе которого он объявил о смягчении пенсионной реформы, Поклонская написала на своей странице в социальной сети, что поступила по совести.

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