Поклонская увидела необходимость в новой политической силе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поинтересовалась у россиян, какую политическую силу с ее участием они бы поддержали. Соответствующий вопрос она опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 8 ноября.

«Новая политическая сила, основанная на искренности и честности, справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна. Именно поэтому хочу обратиться к вам, какую политическую силу, воплощенную в общественно-политическом движении или объединении при моей координирующей роли, Вы бы поддержали?» — написала она.

Поклонская также сообщила подписчикам, что не намерена создавать партию под названием «Сила России», о чем ранее сообщали СМИ. «Но сегодня я работаю над несколькими интересными проектами, а обращения и жалобы людей показывают системные проблемы, которые необходимо решать», — добавила парламентарий.

13 сентября комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская. Также была расформирована комиссия по этике. Депутат не увидела в своей отставке ничего необычного.

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