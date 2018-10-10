Поклонскую заподозрили в нарушении обычаев войны

Генеральная прокуратура Украины предъявит депутату Государственной думы Наталье Поклонской новые обвинения, ее подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Об этом в среду, 10 октября, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Гордон».

«Утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что, пребывая на должности так называемого прокурора республики Крым, она нарушила законы и обычаи войны, которые предусмотрены международными договорами, согласие на выполнение которых в свое время дала Верховная Рада Украине. Речь идет не только о статье о государственной измене, о которой речь шла раньше, а про часть 1 статьи 438 [Уголовного кодекса Украины] ("Нарушение законов и обычаев войны"). Это военные преступления», — указал Луценко.

Он уточнил, что Поклонская нарушила нормы Международного гуманитарного права. В частности, по словам Луценко, Поклонская принимала личное участие в запрете деятельности «Меджлиса крымско-татарского народа» (признан экстремистским и запрещен в России), также она утвердила обвинительный приговор заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу и еще пятерым крымским татарам за организацию массовых беспорядков. «Еще один эпизод по поводу участия Поклонской в преследовании украинского героя [режиссера] Олега Сенцова сейчас дорабатывается и в ближайшее время [обвинение] также будет предъявлено гражданке Поклонской», — добавил генпрокурор.

О возбуждении на Украине уголовного дела о государственной измене Поклонской стало известно в сентябре 2016 года. Причиной стало избрание Поклонской в Госдуму от Крыма. Вместе с ней фигурантами дела стали избранные по списку «Единой России» Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также избранные по одномандатным округам Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко и Дмитрий Белик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с Крымом нормам международного права.

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