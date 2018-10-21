Поклонская назвала причину тайной свадьбы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, почему приняла решение не афишировать свою свадьбу. Причинами она поделилась с НТВ.

Она рассказала, что хотела избежать шумихи. «Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать там либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то нашего мероприятия», — призналась Поклонская.

О свадьбе Поклонской стало известно в середине августа, она вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Бракосочетание состоялось в Крыму. На торжестве в ресторане «Балкан Гриль» присутствовали 35 человек, включая троих детей. Банкет, по сведениям Daily Storm, обошелся в 90 тысяч рублей.

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