Поклонская помирилась с царебожниками

Депутат Госдумы Наталья Поклонская во время поездки в Екатеринбург попросила прощения у отца Сергия (Романова), которого называют ее духовным отцом и идеологом так называемой секты царебожников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник из окружения политика.

По данным агентства, визит Поклонской на Урал состоялся 18 августа. Поводом для встречи со священником стало возвращение перстня царя Николая II, который Поклонская взяла у отца Сергия в декабре 2017 года. «Приехав в монастырь, Поклонская вернула перстень, попросила прощения у отца Сергия и записала открытое видеообращение, которое выйдет в ближайшее время в интернете», — заявил собеседник URA.RU. По его словам, депутат не общалась со своим духовным отцом в течение полутора лет.

В июле сообщалось, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и отцом Сергием. Источник URA.RU заявил, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. Позже Поклонская опровергла информацию о своих связях с сектой, а также потребовала от СМИ дать опровержение, пригрозив журналистам судом.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть. Сторонники движения уверены, что последний российский император стал искупителем греха неверности своего народа.

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