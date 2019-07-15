Поклонская открестилась от «разрыва» с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ о том, что она была связана с сектой царебожников и теперь разорвала отношения с ней. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Под смачным заголовком "Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников" (...) СМИ публикуют "сенсационные" новости со мной в главной роли, — написала Поклонская. — Уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд!»

Она также отметила, что в ее окружении нет «осведомленных источников», на которые ссылались СМИ. «А тот, кто представляется таковым, никакого отношения ко мне не имеет!» — добавила Поклонская.

14 июля издание URA.RU в своем Telegram-канале сообщило, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием. Источник агентства рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. Позднее издание EADaily выпустило заметку со словами Поклонской, в которой она якобы подтвердила, что ей «удалось скинуть покров с этой духовной ловушки». Позже заметка была изменена, и слова, которые приписывались Поклонской, теперь передаются со ссылкой на ее супруга Ивана Соловьева.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть. Сторонники движения уверены, что император стал искупителем греха неверности своего народа.

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