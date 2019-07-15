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Поклонская подтвердила разрыв с сектой царебожников

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила, что разорвала контакты с сектой царебожников и идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом она сообщила изданию EADaily.

Поклонская заявила, что медийный и популярный человек, занимающий высокую должность, может стать объектом для использования «со стороны не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния».

«Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки. Понимаю, что в связи с этим не стала объектом для приязни с их стороны. Чувствую это и плачу́, преодолевая трудности и посылаемые мне удары», — сказала Поклонская. Депутат добавила, что не жалеет о случившемся.

Ранее URA.RU в своем Telegram-канале сообщило, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и Сергием. Источник агентства рассказал, что депутат связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. «Он и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергию, хотя живет в Москве. Но после того как они расстались, а потом Наталья вышла снова замуж, она у Сергия больше не бывает», — сказал собеседник URA.RU. Также известно, что Поклонская не сообщила духовнику о свадьбе и не пригласила его на торжество.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть. Сторонники движения уверены, что император стал искупителем греха неверности своего народа.

В 2017 году Поклонская неоднократно жаловалась в прокуратуру на фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя, утверждая, что картина об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Депутат пыталась не допустить выхода ленты в прокат и говорила, что «защищать честь и достоинство нашей святой царской семьи и родины — это святой долг каждого».

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