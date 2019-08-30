Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

В личной жизни депутата Госдумы Натальи Поклонской произошли радикальные перемены. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она отметила, что пока намерена сохранить в тайне то, о чем «никто не догадывается». Некоторая ясность появится после предъявления декларации, однако политик не намерена после этого давать какие-либо комментарии.

Поклонская пояснила, что нежелание рассказывать о своей жизни является ее внутренним убеждением.

20 августа Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни. По ее словам, после сильной болезни ей сделали операцию, из-за чего у нее начались осложнения. После этого она помолилась Луке Крымскому и легла спать. «Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло», — сказала депутат.

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