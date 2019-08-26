Сваха из «Давай поженимся» назвала плюсы дефицита мужчин в России

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова высказалась о дефиците мужчин в России, который ранее спрогнозировал Росстат. Комментарий Сябитовой опубликовал портал Nation News.

Сваха отметила, что в дефиците есть как минусы, так и плюсы. «Плюс в том, что женщины перестанут, наконец, копаться и рассматривать мужчину как брендовое платье, будут смотреть на них как на тех, с которыми будет возможно построить семью», — объяснила свою позицию Сябитова. Она отметила, что так делали наши предки.

Ведущая также отметила, что для мужчин плюс дефицита в том, что выбор девушек становится больше. Сябитова добавила, что женщины должны быть обеспокоены меньшей численностью мужчин, так как детородный возраст не так долог.

Ранее Росстат сообщил, что к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин. В 2019 году это соотношение составляет 1000 к 1154. По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, причина демографического перевеса кроется в более высоких рисках мужской смертности.

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