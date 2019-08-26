В России спрогнозировали дефицит мужчин

В России сохранится демографический перевес в сторону женщин. Об этом сказано в прогнозе Росстата до 2036 года, передает РИА Новости.

Отмечается, что в 2019 году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

Единственным российским регионом, где женщин по-прежнему будет больше, останется Чукотка — в этом субъекте на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин. При этом, по прогнозу, через 17 лет число женщин уменьшится почти на 15 процентов. С 2031 года мужчин может стать больше и на Камчатке.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева, причина демографического перевеса кроется в более высоких рисках мужской смертности.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется», — пояснил он.

В марте министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главную причину смерти мужчин. Около 70 процентов случаев смерти мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем, а самая уязвимая возрастная категория — люди в возрасте от 50 до 60 лет.

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