Сваха из «Давай поженимся» ответила обвинившим ее в мошенничестве невестам

Владелица агентства знакомств и сваха из программы «Давай поженимся» Роза Сябитова посоветовала недовольным невестам, требующим возбудить против нее дело о мошенничестве, внимательнее читать договор и адресовать претензии не ей лично, а фирме, с которой они заключали контракт. Об этом она заявила РИА Новости.

«Я уважаю себя, уважаю людей, уважаю ту работу, которую они делают. Когда ко мне приходит клиент, я прошу, читайте, пожалуйста, договор. Я не пишу там ничего мелким шрифтом. Это люди составляли, мы вкладывали туда душу. И вы, когда ставите подпись, вы говорите: я согласна. Но если вы не читаете, не хотите это делать, то вы не уважаете просто людей», — сказала Сябитова, отметив, что не может помочь всем, «особенно тем, кто меня не слушает».

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Сваха также заявила, что готова отстаивать свою позицию в гражданско-правовом поле. По ее словам, у правоохранительных органов нет претензий к ее компании. Сябитова сообщила, что деятельность ее фирмы по запросу прокуратуры уже проверял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. «Органы говорят, нет там ничего, все в порядке», — добавила она.

Ранее адвокат Владислав Кочерин, представляющий интересы оставшихся недовольными клиенток Сябитовой, рассказал, что добился в Пресненской прокуратуре Москвы обжалования действий сотрудников полиции, которые отказывались возбуждать уголовное дело в ее отношении.

Женщины утверждают, что заключали со свахой договоры об оказании услуги по «установлению контакта» с мужчинами. Одна из клиенток утверждает, что отдала Сябитовой 250 тысяч рублей, однако та не выполнила свои обязательства. Теперь клиентки намерены подать на Сябитову в суд.