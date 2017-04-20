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Недовольные невесты решили засудить сваху из «Давай поженимся»

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Клиентки свахи и телеведущей программы «Давай поженимся» Розы Сябитовой намерены подать на нее в суд из-за того, что так и не нашли женихов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владислава Кочерина, представляющего интересы девушек.

Адвокат рассказал, что добился в Пресненской прокуратуре Москвы обжалования действий сотрудников полиции, которые отказывались возбуждать уголовное дело. Защитник заявительниц настаивает на том, что в данном случае уместна формулировка «мошенничество».

«Пострадавшие обращались в ее агентство, заключали с Сябитовой договора, в соответствии с которыми она брала на себя обязательство оказать услугу по установлению контакта с лицом противоположного пола, но свои обязательства так и не выполнила», — добавил Кочерин.

Он подчеркнул, что одна из девушек оформила договор с Сябитовой на услугу стоимостью 250 тысяч рублей.

«Если у них есть какие-то претензии, то пожалуйста, есть определенные органы, которые готовы разбираться в этих вопросах. <…> Я тоже об этом не раз говорила, все хотят заработать, я понимаю, кризис, сложность определенная, но бог судья, как говорится», — прокомментировала информацию сама Сябитова телеканалу «360».

Полицейские настаивали на том, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений, но Кочергин с такими доводами не согласен.

Сябитовой 54 года, у нее двое детей. Она дважды была замужем (первый ее супруг скончался, со вторым она развелась). Брачное агентство Сябитова создала в 1990-х, в 2007-м ее пригласили на роль профессиональной свахи в программу «Давай поженимся» (Первый канал), которую она ведет вместе с Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной. Периодически Володину сменяет другой астролог Тамара Глоба.

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