Харламов поиздевался над Гузеевой в ответ на укор свахи из «Давай поженимся»

Российский комик Гарик Харламов опубликовал у себя в Instagram очередной пародийный ролик, высмеивающий программу «Давай поженимся».

Видео начинается с фрагмента клипа Натальи Королевой на песню «Маленькая страна». Затем он сменяется известным отрывком из «Давай поженимся», в котором ведущая шоу Лариса Гузеева говорит «пидарасина».

За три часа ролик собрал больше 700 тысяч просмотров. Многие оставили положительные комментарии под постом комика, похвалив его за то, что рассмешил их.

Видео появилось в аккаунте Харламова после того, как сваха Роза Сябитова раскритиковала резидента Comedy Club за пародии на шоу. По ее словам, они оскорбляют героев с трагической историей.

Гузеева сказала «пидарасина» в одном из выпусков «Давай поженимся», героем которого стал мужчина, в шесть лет оказавшийся в интернате. Ведущая назвала отчима гостя передачи этим ругательным словом, которое затем стало мемом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!