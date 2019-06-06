На съемках у Гузеевой родила корова

_larisa_guzeeva_ / Instagram

Ведущая Лариса Гузеева провела съемки кулинарного шоу «ТилиТелеТесто» на коровьей ферме. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных артисткой роликов видно, как она отгоняет окруживших ее коров от помидоров и зеленого лука на столе. Гузеева призналась, что впервые проходит подобное испытание.

Вчера на съёмках ЖЖ,без всякого страха, подошли эти красотки! Один из счастливых дней!🌸🌸🌸 Фото опубликовано @_larisa_guzeeva_

Она также показала в сторис теленка, который, по ее словам, родился за 15 минут начала Instagram-трансляции и был назван Принцем. «А другие коровы, которые не родили, с такой ревностью смотрят и завидуют этой маме», — описала она происходившее на ее глазах.

Гузеева показала, как корова кормит теленка молоком, отметив, что животное делает это впервые в своей жизни и поэтому не совсем хорошо справляется. На съемках передачи также присутствовала младшая дочь Гузеевой — Ольга, которая поучилась доить корову.

Гузеева — бессменная ведущая передачи «Давай поженимся», в которой одинокие люди ищут вторую половину.

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