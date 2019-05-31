Ведущая «Давай поженимся» оправдала мужа-наркомана за избиения

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева рассказала о периоде своей алкогольной зависимости и о том, как она боролась с пагубной привычкой. Артистка поделилась воспоминаниями в очередном выпуске передачи, опубликованном на YouTube-канале шоу 30 мая.

Гузеева призналась, что страдала от побоев, когда жила с первым мужем-наркоманом. «Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей», — поделилась со зрителями и героями программы ведущая.

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Артистка решилась уйти от мужа, однако борьба с алкоголизмом на этом для нее не закончилась. В браке со вторым мужем — актером Кахой Толордава — у нее случались срывы. Гузеева, по ее словам, прятала бутылки со спиртным, а потом выпивала оттуда по несколько глотков, пока никто не видел. Когда об этом узнавал муж, он напоминал супруге, что ей нельзя пить.

Гузеева не первый раз открыто высказывается об алкогольной зависимости, которой она страдала в прошлом. Она говорила, что проблемы со спиртным у нее начались именно в первом браке — с ассистентом режиссера Ильей, которого Гузеева встретила на съемках фильма «Соперницы».

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