Сваха из «Давай поженимся» переехала в коттедж с гольф-полем и спа-центром

Телеведущая программы «Давай поженимся» и владелица брачного агентства Роза Сябитова переехала в загородный коттедж. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

Помимо дома, на участке Сябитовой запроектированы поле для мини-гольфа, спа-центр, беседка, хозяйственные постройки и гостевой дом. Строительство гольф-поля и спа-центра телеведущая планирует завершить к лету 2019-го.

С июля по октябрь 2018-го Сябитова вела трансляции, посвященные проблемам строительства дома, в своем Instagram и других социальных сетях. Телеведущая жаловалась, в частности, на недобросовестность строителей и допущенные бригадой перерасходы материалов.

Роза Сябитова — владелица брачного агентства. С 2008 года Сябитова ведет на Первом канале телепередачу «Давай поженимся» вместе с актрисой Ларисой Гузеевой и астрологами Василисой Володиной и Тамарой Глоба. Известны случаи судебных претензий к свахе со стороны недовольных клиенток, которые так и не нашли женихов, пользуясь ее услугами. Подобный иск в 2010 году подала, в частности, москвичка Татьяна Малькова. Весной 2017-го о другом иске такого рода рассказал адвокат Владислав Кочерин, представляющий интересы недовольных клиенток Сябитовой.

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