Басков рассказал о заточении в холодильнике в доме Аллегровой

Певец Николай Басков сообщил о случае, который произошел с ним в доме Ирины Аллегровой. Придя на вечеринку, которую устроила Аллегрова, Басков заглянул в необычно просторный холодильник певицы и оказался запертым внутри. Об этом артист рассказал в интервью «Теленеделе».

«Ирина — потрясающая хозяйка и очень любит готовить. В ее доме шикарная кухня, дикое количество посуды, разных новомодных примочек. А ее холодильник — это полноценная комната с герметичной дверью и уходящими за горизонт полками, — рассказал Басков. — Что меня понесло в этот холодильник? Не спрашивайте! В общем, я туда вошел, и дверь закрылась. И нет никакой возможности открыть ее изнутри. Сижу я в этой ледяной комнате, кричу — естественно, никто меня не слышит. Мобильник там не берет».

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По словам артиста, его начали искать далеко не сразу. Сначала гости не обращали на длительное отсутствие Баскова внимания, потом решили, что он ушел не попрощавшись. «Но обнаружили мою обувь в прихожей. Начали уже более методично обходить весь дом и обнаружили меня в этом холодильнике. Как Ира ругалась на меня — не передать словами, — отметил певец. — Оказалось, что вообще-то изнутри можно дверь открыть, но именно в тот день что-то там сломалось и заело. Полчаса я, босой и легко одетый, просидел в этом холодильнике и до сих пор холодею при мысли, что было бы, не найди они мои ботинки в коридоре».

В конце 2017 года Николай Басков рассказал телеканалу НТВ, что лучшим подарком для него на Новый год был бы особняк за городом. «Дом очень хочу, может кто-нибудь подарит?» — спросил артист, добавив, что очень много средств у него уходит на ремонт пятикомнатной квартиры в центре Москвы. «Потому что я транжира, очень много трачу», — признался Басков.

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