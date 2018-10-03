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Басков рассказал о заточении в холодильнике в доме Аллегровой

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Певец Николай Басков сообщил о случае, который произошел с ним в доме Ирины Аллегровой. Придя на вечеринку, которую устроила Аллегрова, Басков заглянул в необычно просторный холодильник певицы и оказался запертым внутри. Об этом артист рассказал в интервью «Теленеделе».

«Ирина — потрясающая хозяйка и очень любит готовить. В ее доме шикарная кухня, дикое количество посуды, разных новомодных примочек. А ее холодильник — это полноценная комната с герметичной дверью и уходящими за горизонт полками, — рассказал Басков. — Что меня понесло в этот холодильник? Не спрашивайте! В общем, я туда вошел, и дверь закрылась. И нет никакой возможности открыть ее изнутри. Сижу я в этой ледяной комнате, кричу — естественно, никто меня не слышит. Мобильник там не берет».

По словам артиста, его начали искать далеко не сразу. Сначала гости не обращали на длительное отсутствие Баскова внимания, потом решили, что он ушел не попрощавшись. «Но обнаружили мою обувь в прихожей. Начали уже более методично обходить весь дом и обнаружили меня в этом холодильнике. Как Ира ругалась на меня — не передать словами, — отметил певец. — Оказалось, что вообще-то изнутри можно дверь открыть, но именно в тот день что-то там сломалось и заело. Полчаса я, босой и легко одетый, просидел в этом холодильнике и до сих пор холодею при мысли, что было бы, не найди они мои ботинки в коридоре».

В конце 2017 года Николай Басков рассказал телеканалу НТВ, что лучшим подарком для него на Новый год был бы особняк за городом. «Дом очень хочу, может кто-нибудь подарит?» — спросил артист, добавив, что очень много средств у него уходит на ремонт пятикомнатной квартиры в центре Москвы. «Потому что я транжира, очень много трачу», — признался Басков.

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