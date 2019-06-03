Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

Танец блогера Олега Монгола на передаче «Давай поженимся» удивил зрителей и ведущую Ларису Гузееву. Две части выпуска шоу с участием Монгола были опубликованы на YouTube 30 и 31 мая.

Монгол пришел на программу в качестве одного из женихов для участницы Натальи. Сватами мужчины стали его друзья Безумный Паша и Дикая Иришка. Блогер рассказал о том, чем занимается, чего хочет от спутницы и какие отношения были у него в прошлом. Среди прочего, он упомянул, что какое-то время встречался с женщиной, которая была старше его почти на двадцать лет, но при этом имел любовницу. «Он добрый, отзывчивый, работящий», — охарактеризовала Монгола Иришка.

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В завершение своего представления Монгол станцевал танец под песню Life певицы Zivert, во время которого Гузеева перекрестилась. Пользователи соцсетей писали, что у них появился новый кумир, и называли блогера легендой. «Этот flex будут показывать наши дети своим внукам, я уверен в этом», — считал один из юзеров. «Почему Олег Монгол так клево танцует?» — недоумевал другой.

Нашлись и те, кто осудил участие блогера в передаче. «Олег Монгол в "Давай поженимся". На это и идут наши налоги, просто позор», — возмущалась пользовательница Skouryti.

Еще одним участником шоу стал Эдуард из Ангарска, который приехал на передачу не столько ради Натальи, сколько ради знакомства с Иришкой, в которую влюблен. В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.

Олег Монгол, Иришка и Паша — фрик-блогеры из Хакасии. На Instagram Олега подписаны 388 тысяч человек. В видео, которые публикует мужчина, трое употребляют алкоголь, ссорятся или дерутся. В марте 2019 года Пашка сделал Иришке предложение.

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