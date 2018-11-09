Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком

Бывший астролог передачи «Давай поженимся» Тамара Глоба поделилась историей о серьезной болезни в эфире программы «Жена. История любви», пишет ТВЦ.

61-летняя телеведущая заявила, что почти 40 лет назад врачи обнаружили у нее опухоль.

«В 23 года я тяжело заболела. Сказали, что опухоль. Лежала в раковом корпусе. После операции год не могла поднять голову от подушки», — вспоминала Глоба, рассказывая о первом браке.

Астролог призналась, что душила мужа своими чувствами, но супруг воспринимал ее эмоциональное поведение равнодушно. Более того, он даже не навещал ее в больнице.

Ранее свое исчезновение с экрана объяснила бывшая ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева. Она рассказала, что на протяжении двух лет лечилась от рака в Израиле. При этом Мальцева отметила, что все это время не покидала телевидение: она продолжала работать на НТВ за кадром.

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