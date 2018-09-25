Ведущая «Квартирного вопроса» объяснила свое исчезновение с экрана

Бывшая ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева рассказала, что не появлялась на телеэкранах около четырех лет из-за тяжелой болезни. Полное интервью опубликовано на сайте «Комсомольской правды».

Мальцева заявила, что перестала появляться в эфире НТВ, потому что устала и одновременно с этим серьезно заболела: женщина два года лечилась от рака в Израиле.

«Это был достаточно сложный, но при этом очень плодотворный для меня период. Не хочется лишний раз вспоминать о том времени. Но я очень благодарна своей болезни, потому что она многому меня научила», — рассказала телеведущая.

По словам Мальцевой, она не уходила с телевидения насовсем. Бывшая ведущая продолжала работать в передачах «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» за кадром, поэтому не успела соскучиться по телевидению. Кроме того, она изначально не хотела вести программу про ремонт городских жилищ, однако продюсеры не нашли более подходящей кандидатуры.

«Я ведь стала ведущей "Квартирного вопроса" не потому, что очень этого хотела. Просто я эту программу придумала, мы стали искать ведущих, пробовали разных, но все было не то. И я поняла, что, наверное, лучше это сделаю, чем те, кого мы смотрим», — рассказала Мальцева.

24 сентября на телеканале НТВ состоялась премьера нового шоу «Мальцева». Программа будет выходить по будням. В рамках передачи ведущая Наталья Мальцева будет рассказывать зрителям об интерьерах квартир и делиться советами по приготовлению блюд.

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