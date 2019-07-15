Сваха из «Давай поженимся» обругала Харламова за пародии на шоу

Телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала резидента Comedy Club Гарика Харламова за пародии на шоу с ее участием. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Под классику лучше заходит ) Фото опубликовано @garikkharlamov

Сваха заявила, что ролики с нарезками из передачи, которые монтирует комик и выкладывает в Instagram, не красят его и показывают, что он выдохся в поиске тем. По ее словам, видео кажутся смешными, потому что сюжеты выхвачены из контекста, однако такой подход унижает героев шоу.

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«Я видела лишь один отрывок, который высмеивает Гарик. Так вот, именно с этим героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели!» — возмутилась Сябитова, добавив, что действия Харламова выглядели оскорбительно по отношению к герою.

Телеведущая подчеркнула, что положительно относится к пародиям, «в которых авторы не обманывают своего зрителя, а дарят ему новые эмоции». Необходимо понимать ответственность за собственное творчество, резюмировала она.

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