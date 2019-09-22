Сваха из «Давай поженимся» рассказала о выживании на маленькую пенсию

Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала россиянам совет о том, как выжить на маленькую пенсию. Как заявила она URA.RU, ждать поддержки от государства не стоит.

«Мне кажется, это государство наше нужно поддерживать, а не от государства чего-то ждать, потому что мы — это и есть государство», — отметила она.

Как пояснила телеведущая, размер ее пенсии составляет всего 14 тысяч рублей. «Наличие такой маленькой пенсии для меня не было новостью. Я всегда жила по принципу "О пенсии нужно думать с момента получения первой зарплаты"», — добавила она.

По словам Сябитовой, обеспечить себе достойный уровень доходов при выходе на пенсию можно, если всю жизнь много работать и вкладывать деньги в недвижимость или копить их в банке, «как это делают в цивилизованных странах». Кроме того, считает сваха, можно рассчитывать на поддержку детей.

«Но чтобы дети поддерживали родителей, их не следует обременять. Поэтому к старости построила себе родовое гнездо, написала несколько книг, создала семейный бизнес», — уточнила она.

Ранее в сентябре издание «Телепрограмма» опубликовало данные о размере пенсий российских знаменитостей. Сообщалось, что самую большую пенсию получает советская актриса Светлана Светличная — около 50 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем месте оказались певицы Алла Пугачева и Алена Свиридова. Пугачева получает 47 тысяч рублей, в частности, за звание народной артистки СССР. Свиридова имеет звание заслуженной артистки России и получает 41 тысячу рублей.

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