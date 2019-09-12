Сваха из «Давай поженимся» посчитала Собчак никудышной матерью и женой

Сваха из «Давай поженимся» Роза Сябитова усомнилась в способностях телеведущей Ксении Собчак быть хорошей матерью и супругой. Своим мнением она поделилась с порталом Teleprogramma.pro.

Она раскритиковала семейный уклад Собчак, отметив, что наслышана о скандалах между ведущей и ее мужчинами. «Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже», — подчеркнула она.

Материалы по теме «Мышь жирная, фу, смотреть противно» Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины

По словам свахи, со стороны Собчак не было смысла разводиться с актером Максимом Виторганом, который не пьет, не курит, не дебоширит и является отцом ее ребенка. Сябитова пояснила, что ведущая могла бы «поумерить собственную гордыню» и жить вместе с Виторганом ради их сына хотя бы до момента, когда ребенок пойдет в школу.

Она также обратилась к новому возлюбленному Собчак — театральному режиссеру Константину Богомолову. «Пусть ее потенциальный муж ломает себе голову — не лучшую жену берет», — заключила Сябитова.

Ранее в интервью журналу Tatler Собчак рассказала, что, несмотря на разрыв с Виторганом, им удается воспитывать сына Платона вместе. Ведущая уточнила, что Богомолов также знаком с ребенком.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запланирована на 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе «Петровский пассаж».

Собчак и Виторган подтвердили слухи о расставании в марте 2019 года. За два месяца до этого в одном из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошел конфликт на почве ревности. Тогда режиссер приехал в заведение в компании Собчак.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!