Собчак рассказала о неконтролируемых чувствах к будущему мужу

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не могла противостоять чувствам к Константину Богомолову, охватившим ее. Об этом она упомянула в интервью журналу Tatler, опубликованном в печатной версии издания.

По словам Собчак, она «честно старалась» контролировать эмоции, однако от этого стало «еще хуже», и мысли о возлюбленном стали маниакальными. Тот период своей жизни она назвала сложным.

При этом журналистка пояснила, что она рассказала мужу Максиму Виторгану о происходящем, как только стало понятно, что их дружба с Богомоловым переросла в нечто большее. «Он знал обо всем очень давно», — заметила она.

Собчак заявила, что считает будущего мужа своим «зеркалом», так как у них одинаковая «энергетика». Однако она отметила, что жених лучше ее, талантливее и умнее. Богомолова она назвала гением, творения которого вызывают у нее трепет.

Известно, что свадьба Богомолова и Собчак состоится 13 сентября. Они пригласили на торжество около 300 гостей.

Ранее Собчак рассказала, что ей и Виторгану удается совместно воспитывать ребенка, несмотря на развод. О новой возлюбленной бывшего супруга она отозвалась положительно и пожелала паре счастья.

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