Собчак высказалась о новой возлюбленной Виторгана

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о новой возлюбленной своего бывшего мужа Максима Виторгана Нино Нинидзе. В интервью журналу Tatler, опубликованном в печатной версии издания, она пожелала паре счастья.

Собчак упомянула Нинидзе, рассуждая об особенностях воспитания сына в условиях развода. Она уточнила, что ее будущий супруг Константин Богомолов знаком с ее ребенком от первого брака, как и «новая девушка Максима». «Она, кстати, очень красивая и талантливая, пусть будут счастливы», — заключила Собчак.

Журналистка заявила, что сейчас она и Виторган воспитывают сына Платона вместе, и назвала это «здоровой ситуацией». Однако она высказала опасения, что такое согласие не будет длиться долго. Богомолов, по ее словам, прекрасно выстроил общение с ее ребенком, а она сумела найти подход к его дочери от предыдущего брака.

Ранее стало известно, что Собчак и Богомолов пригласили на свою свадьбу около 300 гостей. Знакомые пары заявили, что вести торжество будет Игорь Верник. По предварительным данным, мероприятие обойдется паре более чем в 16 миллионов рублей.

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