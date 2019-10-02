Батрутдинов прокомментировал возможный роман с Бузовой

Комик Тимур Батрутдинов рассказал о том, как относится к возможности романа с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Своими мыслями на эту тему он поделился в интервью с сайтом «Телепрограмма».

Батрутдинов признался, что определяет отношения с ведущей как «дружба на грани», добавив, что ему не хочется переходить эту грань, чтобы все не испортить. «Когда ты очень долго знаешь девушку и то, что происходит в ее жизни, сложно сгенерировать в себе чувства с гормонами любви», — пояснил он.

Кроме того, Батрутдинов объяснил, что не хочет видеть в качестве своей супруги девушку из сферы медиа. «Все-таки девушку рядом с собой я вижу ту, что будет той самой хранительницей домашнего очага. Если мы все будем ездить по гастролям, кто домом будет заниматься?» — задался вопросом он.

Бузова и резидент Comedy Club будут искать друг другу вторую половину в шоу «План Б» на ТНТ. Анонсировалось, что Бузовой и Батрутдинову «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они не найдут себе пару.

Ранее Батрутдинов прокомментировал слухи о своей гомосексуальности. По его словам, некоторые люди так считают, потому что «он не сильно демонстрирует личную жизнь», и им приходится додумывать.

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