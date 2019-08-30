Стриптизерши и девушки по вызову рассказали в сети о первых рабочих днях

Пользователи Reddit, работавшие в сфере стриптиза и эскорта, рассказали, как проходил их первый день на работе. В треде, посвященном этой теме, набралось больше тысячи комментариев с историями людей.

Одна из пользовательниц с ником Slutforbalrog призналась, что в первый день работы стриптизершей у нее случилась паническая атака перед выступлением. «Я как-то неуклюже потанцевала на сцене и случайно уронила мусорку на зрителей», — вспомнила она.

Первым клиентом эскортницы под ником ChickenRave стал 50-летний полный мужчина. По словам девушки, изо рта у него пахло гнилой рыбой, и этот запах оставался у нее на теле, пока она не приняла душ.

Комментатор Yaya606 в свой первый день обслуживала мужчину, который во время ее танца употреблял наркотики. «Он насильно тянул меня к себе так, чтобы я терлась об него. Я не знала, что он не имеет на это права, и это было очень неприятно», — поделилась она своими чувствами.

Некоторым юзерам везло больше. «Моим первым клиентом был привлекательный мужчина средних лет. Он сказал мне не работать в этой сфере, и я ушла из нее через шесть недель», — рассказала комментатор Fluellen. Пользовательница MourtyMourtMourt первый раз занималась сексом за деньги с молодым человеком, который, по ее словам, обошелся с ней очень хорошо.

Юзер Myboo4u, работавшая вебкам-моделью, была убеждена, что большинство клиентов будут грубы с ней, однако она ошибалась. «Я поняла, что 98 процентов людей ведут себя мило, а вот остальные два процента нет», — написала она.

Ранее пользовательница Reddit с ником BobNelsonsBoyfriend рассказала о своем опыте свиданий и секса за деньги. Партнеров она находила через приложение для знакомств Tinder. Также девушка составила статистику по итогам своей деятельности за полгода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!