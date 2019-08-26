Пользователи сети перечислили главные советы по улучшению и спасению жизни

Пользователи Reddit обменялись советами по улучшению и спасению жизни, которые они вынесли из собственного опыта работы. Тред набрал почти 20 тысяч лайков и более 9 тысяч комментариев. «Что вы знаете благодаря своей профессии, что, по вашему мнению, должен знать каждый?» — спросил автор обсуждения.

Инженер-строитель под ником Camel911 рассказал, что интервал желтого света в светофорах определяется ограничением скорости — одна секунда на 10 миль в час. «Например, если ограничение скорости составляет 40 миль в час, у вас есть четыре секунды желтого света», — пояснил он.

Пользователь под ником -v-fib-, работающий пожарным, дал три совета, которые позволят спастись во время распространения пламени и сохранить здоровье. В первую очередь, по его мнению, необходимо иметь работающие детекторы дыма и угарного газа в доме. Второй совет — закрывать двери во все комнаты во время сна или отсутствия в доме, так как это помогает замедлить распространение дыма. Третий — обговорить с соседями план эвакуации и всегда иметь под рукой телефоны для связи с ними.

Юзер thatnovaguy, работающий в горном тоннеле, попросил никогда не останавливаться на опасных дорогах ради фото. «Да, это круто, но такая остановка вызвала больше несчастных случаев, чем можно предположить», — предостерег он.

Комментатор Col_Walter_Tits попросил всех быть яростными защитниками своего здоровья. «Не бойтесь поговорить с врачом, если вы заметили что-то, что кажется вам неправильным», — советовал он, замечая, что медицинская сфера полна людей, которые делают ошибки. По его мнению, проходить обследования следует как можно чаще.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о своем опыте встреч с мужчинами через Tinder за деньги. По ее мнению, такая работа ничем не отличается от проституции.

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