Очевидные намеки девушки на секс сочли пугающими

Пользовательница онлайн-сервиса Imgur под ником J0SarkanaksIrSula опубликовала скриншоты своей переписки с соседом, который ей понравился. По словам девушки, он упорно не понимал ее намеков на желание встретиться и заняться сексом. Пользователи сети удивились реакции парня, а также посчитали жуткими сообщения девушки.

В переписке девушка поприветствовала собеседника и сообщила, что является его соседкой. Себя она описала как блондинку по имени Куда (Kuda). Она обратилась к нему с просьбой помочь. На уточняющий вопрос девушка ответила, что у нее проблема с матрасом для кровати. «Он жесткий с одной стороны и мягкий — с другой, и я бы хотела перевернуть с мягкой на жесткую», — написала она, намекнув на близость.

На это парень ответил, что будет дома поздно, однако девушка настояла и сделала второй намек — отметила, что хотела бы помощи именно от него. Он уточнил, что будет ближе к полуночи, и предложил обратиться к мужу другой соседки. Но и это ее не смутило. Она оставила третью подсказку — «мы могли бы выпить».

Сосед написал, что ему нужно будет зайти в душ после работы, на что она предприняла еще одну попытку — предложила зайти в душ у нее дома. Лишь после вопроса парня: «Что не так?» — ставшего ответом на ее недовольный смайл, девушка прямо написала, что хочет с ним встретиться, потому что он ей нравится. На это сосед ответил: «А, окей, я подойду».

В комментариях Куда позднее рассказала, что в итоге вечер прошел успешно, они хорошо провели время. Комментаторы осудили непонятливого парня. Однако некоторые предположили, что девушка была чересчур напориста. «Он, вероятно, не хотел брать на себя слишком много и выглядеть как подонок, если бы оказался неправ», — предположил один из подписчиков.

Некоторые сочли такую настойчивость девушки пугающей. «А мне одному не по себе от ее сообщений?» — написал один из юзеров. «Ее поведение наводит на меня ужас», — пожаловался другой.

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