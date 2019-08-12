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Женщина коварно отомстила соседям за громкий секс и вызвала волну возмущения

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Пользовательница Reddit c ником Francesca_alessandra напугала других посетителей сайта странным способом отомстить шумным соседям. Ее пост набрал больше 20 тысяч лайков.

Francesca_alessandra рассказала, что соседи часто громко включают посреди ночи музыку или телевизор. Кроме того, они нередко сильно кричат, когда занимаются сексом. «У меня самой после этого появляется отвращение к сексу. Не могу их больше терпеть», — пожаловалась девушка.

Пользовательница неоднократно приходила к соседям и вежливо просила их перестать шуметь, однако ее просьбы не принесли результата. Тогда она придумала оригинальный способ отомстить: записать звуки их секса и затем проигрывать эту запись соседям каждый раз, когда они снова начинают беспокоить ее.

Некоторые комментаторы одобрили такую идею, однако многие сочли ее странной и пугающей. «Я знаю, что тебя это раздражает, но записывать звуки секса людей без их на то согласия жутко и неправильно», — написал один из юзеров. Вместо этого люди советовали ей обратиться в полицию или пожаловаться управляющей компании.

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