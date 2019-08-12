Девушка променяла мужчину на бокал вина и стала звездой сети

Видео: reddit.com

Неизвестная девушка, которая пила белое вино, пока парень пытался привлечь ее внимание, позабавила пользователей сети. Ролик, изображающий поведение пары, был опубликован на Reddit и набрал 60 тысяч лайков за несколько часов.

На кадрах видно, как молодой человек склоняется над девушкой, пытается привлечь ее внимание и даже ограничивает ее движения, прижав к столу, однако она отворачивается от него, а позднее уходит.

Неоднозначная ситуация разделила пользователей Reddit на два лагеря. Часть комментаторов решили, что девушка слишком эгоистична, чтобы обратить внимание на хорошего парня, который влюбился в нее, другая группа комментаторов увидела в героине ролика жертву, спасающуюся от назойливых приставаний.

«Я никогда не понимал такого рода поступков, если девушка явно неохотно относится к вашим инициативам, с какой стати вы продолжаете унижаться», — переживал за героя видео один из комментаторов. Многие мужчины поддержали его, заметив, что молодой человек, вероятно, выпил больше, чем следует, и поэтому был назойлив.

Ряд пользователей раскритиковали девушку, которая молча ушла, не сказав спутнику, что ей не нравится его поведение. «Да, это отвратительно, но я видел, как это "работает"», — сочувствовал юзер thrill_gates, заметивший, что ей следовало противостоять парню, заручившись поддержкой друзей. «Чувак, черт побери. Она явно пыталась уйти, и он не только оставался в ее личном пространстве, но и пытался заблокировать ее», — злился IdaDuck. Все комментаторы сошлись во мнении, что девушке стоило более явно и четко высказать свое мнение о ситуации, а парень, что бы он ни чувствовал, выступил в качестве агрессора.

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