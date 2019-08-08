Обладатели оскорбительных имен рассказали о своей судьбе

Пользователи Reddit, носящие «оскорбительные» имена, поделились рассказами о своей жизни. Автор треда под ником BringBackWaffleTaco попросил об этом всех, кого родители назвали Чедом, Стейси или Карен. «Как вы чувствуете себя, зная, что ваши имена используются в качестве оскорблений?» — спросил он.

Мужское имя Чед используется на жаргоне для обозначения глупого и высокомерного молодого мужчины, помешанного на сексе и спорте. Именем Стейси часто называют разодетых и сильно накрашенных блондинок, подчеркивающих свои формы откровенными нарядами (еще одна их особенность — такие же сексуальные матери). Карен является иллюстрацией образа раздражающей всех разведенной женщины, из вредности отобравшей детей у мужа.

Выяснилось, что некоторые носители таких имен оправдывают данные им образы. «Моего папу зовут Чед, и ему наплевать», — заявил один из комментаторов. Многие подписчики треда тут же сообщили ему, что такое поведение напоминает «истинного Чеда». «Я реально знаю девушку, которая назвала свою дочь Стейси, чтобы стать мамой Стейси», — поделился еще один юзер.

«Стейси не обязательно получает в свой адрес оскорбления. Она просто должна жить с осознанием того, что ее мама сексуальнее ее», — заявил комментатор ero_senin05. Ряд пользователей заметили, что некоторые имена, которые не являются общепризнанными мемами, на самом деле приносят их обладателям еще большие страдания. Такая участь ждала Джейков, Ааронов и Аланов, над которыми издевались в школах.

Позднее юзеры также поведали о жизни людей с такими «нарицательными» именами как Сири или Алекса (названия голосовых помощников). Оказалось, что их нередко в шутку просят позвонить кому-либо или поставить музыку. «Я в бешенстве», — поделилась девушка по имени Алекса.

Ранее пользователи сети обсудили самые раздражающие их отцовские шутки. Выяснилось, что многие родители используют одни и те же анекдоты в течение многих лет.

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