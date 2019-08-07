Американка опозорилась из-за незнания географии

Пользователь Reddit под ником raptorRAZZ9 рассказал, что был шокирован невежеством своей 21-летней девушки, которая не смогла найти несколько географических объектов на карте. Он спросил совета у других юзеров, правильно ли он поступил, подняв возлюбленную на смех. Те поддержали его и высмеяли невежественную американку.

По словам автора поста, инцидент произошел в самолете. От скуки он вместе с девушкой изучал карты в бортовом журнале. В разговоре выяснилось, что возлюбленная не знает, где на карте находится штат Флорида. «Имейте в виду, что она закончила частную среднюю школу и в настоящее время учится на старших курсах колледжа. Разговор продолжился, и я узнал, что она не может указать на Австралию», — негодовал мужчина.

Автор был ошарашен открытием, а его возлюбленная тут же стала защищаться и называть его «мудаком», из-за которого она «чувствовала себя глупо». raptorRAZZ9 заметил, что чувствует себя плохо из-за ссоры, но хотел бы надеяться, что возлюбленная подучит географию вместо того, чтобы кричать на него.

Большинство комментаторов удивились агрессии девушки: на защиту парня встали несколько тысяч пользователей. Одна из подписчиков треда заметила, что была в похожей ситуации, когда ее за невежество пристыдил муж. В итоге она скачала образовательное приложение для детей. «Теперь я знаю куда больше стран, чем он! Изучение и осознание необходимости учиться очень важно», — заключила она.

«Мой муж думал, что Канада к северу от Аляски. Мы до сих пор шутим по этому поводу», — поделилась другая комментаторша. Большинство пользователей пришли к выводу, что понятия ума, эрудиции и мудрости различны, однако следует стремиться развивать их сразу все. Они сошлись во мнении, что учиться никогда не поздно.

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