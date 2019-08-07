Родители рассказали о самых распространенных детских секретах

Пользователи Reddit обсудили самые распространенные секреты, которые дети хранят в тайне от своих родителей. Тред запустил юзер okaysobasically_, задав вопрос всем родителям: «Что ваши дети в настоящее время пытаются скрыть от вас?» Обсуждение стало самым популярным на платформе и набрало 16,5 тысячи комментариев.

Пользователь под ником Lael_Annaed рассказал, что нашел у сына в рюкзаке спрятанную еду, которую тот употреблял в огромных количествах тайком от родителей. «Когда я спросил его об этом, он заплакал и вытащил из-под кровати ящик, наполненный равиоли!» — поделился юзер. Оказалось, что влюбленная в его сына девочка дарила ему еду каждый день, видимо, потому что узнала от родителей, что это проверенный способ завоевать сердце мужчины.

Другой подписчик заявил, что его семилетний сын съел половину пачки мармелада, которую он купил для себя. Через несколько часов растроганный родитель заметил, что ребенок сознался и покаялся в «преступлении».

Пользователь под ником crichins отметил, что его шестилетний ребенок тайком уединялся в ванной, чтобы заняться своими делами. Подглядев за ним, родитель выяснил, что мальчик делает отжимания в пять подходов, а затем любуется в зеркале растущими мышцами.

Другой комментатор рассказал, что страшный секрет его ребенка — личный аккаунт на Reddit. Несмотря на то, что он использовал его почту для регистрации, родитель не решается узнать, чем интересуется ребенок и какие треды комментирует.

Некоторые юзеры рассказывали, что хранят секреты чужих детей. К примеру, один из них заявил, что почти каждый вечер во время прогулки с собакой видит, как соседская девочка впускает в свою комнату через окно парня. «Я не уверен, но я насчитал по крайней мере пять разных молодых людей различных телосложений и рас», — поделился он. Один из комментаторов в шутку предположил, что девочке нужно подтянуть множество школьных предметов, а многочисленные бойфренды ей помогают в этом.

Ранее в августе пользователи сети обсудили лайфхаки, которые помогут спасти жизни. Среди них оказались советы по выбиванию дверей и поведению в холодной воде.

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