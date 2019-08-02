Блогерша обнажила грудь для кормления и вызвала скандал

Видео: dailymail.co.uk

Блогерша Хизер Кент (Heather Kent) из американского штата Южная Каролина, известная под псевдонимом HeatheredEffect, провела стрим на Twitch, во время которого покормила грудью своего ребенка. Как сообщает Daily Mail, компания удалила фрагмент записи, где была показана грудь женщины.

Во время стрима 24 июля Кент общалась с подругой. В ходе беседы проснулась маленькая дочь, мать взяла ее на руки и покормила грудью. По словам блогерши, Twitch удалил опубликованный другим пользователем фрагмент, хотя в правилах ресурса не запрещено кормление грудью. Там прямо прописаны запреты на демонстрацию интимных частей тела, порнографии и секса, но о грудном вскармливании ничего не говорится, подчеркнула она.

Материалы по теме «Дикие пранки, задницы и никаких правил» Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?

Кент заверила, что ее зрители мирно реагировали на стрим и не оставляли негативных комментариев во время эфира. Однако пользователи Twitter и Reddit раскритиковали ее. По мнению некоторых юзеров, блогерша лишь хотела привлечь к себе внимание, используя возможность обнажиться.

Они также выступили в защиту решения Twitch, пояснив, что голая грудь — и есть обнаженная часть тела, то есть подпадает под запрет. В Twitch пока не прокомментировали решение об удалении ролика, в компании также не сообщили, планируют ли они менять или корректировать правила.

Ранее популярная на Twitch стримерша Кейси Кэвинесс анонсировала проведение «Шлюхострима» (SlutStream), который будет посвящен борьбе с использованием слова «шлюха» (slut) в качестве оскорбления в онлайне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!