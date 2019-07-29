Удалившая соски модель призналась в обмане ради славы в соцсетях

Эротическая модель Рэзор Кэнди (Razor Candi) заявила, что прошла операцию по удалению сосков, чтобы беспрепятственно выкладывать в сеть свои обнаженные снимки. Сообщение девушки в Twitter вызвало ажиотаж, однако многие подписчики не поверили ей.

«Наконец-то я это сделала! Мне удалили соски хирургическим путем, чтобы я могла постить в Instagram! Такая красивая работа, даже шрамов не видно! Думаете, это разойдется в Instagram?» — написала она, сопроводив пост снимками топлес.

Публикация набрала более 10 тысяч лайков, многие комментаторы удивились такому решению Кэнди. «Вообще никакого смысла это делать нет», — заявила одна из подписчиц. Другой пользователь отметил, что теперь модель похожа на инопланетянина, и поэтому может демонстрировать свое тело, где угодно. Несколько человек сравнили грудь женщины с мужскими гениталиями.

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«Девочка, я знаю, ты разыгрываешь», — ответил ей один из подписчиков. Некоторые писали, что на фотографии можно разглядеть следы редактуры.

Позднее Кэнди опубликовала в Instagram пост, где сообщила, что разыграла поклонников. Она назвала свой пост в Twitter глупым и заявила, что возможно когда-нибудь рассмотрит всерьез такую операцию.

Публикация снимков, на которых видны женские соски, запрещена правилами Instagram. Многие пользовательницы неоднократно критиковали соцсеть за лицемерные правила, согласно которым мужчины могут выкладывать свои полуобнаженные фото без угрозы блокировки.

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